- Primarul Dorin Nistor a anunțat ca SPAP Sebeș a demarat o serie de acțiuni de pregatire a Municipiului Sebeș pentru sezonul Rece. Au fost demarate lucrari de curațare a rigolelor, de ingrijire a spațiilor verzi și de igienizare a spațilui din apropierea Pieței „Dacia”. „Sebeșul se pregatește pentru…

- Primaria Municipiului Sebeș, prin Direcția de Asistența Sociala, anunța derularea campaniei de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde din cadrul proiectului cofinanțat din Fondul de Ajutor European destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD), prin Programul Operațional…

- Ganduri de bine, sanatate, zile senine se cuvine sa daruim tuturor seniorilor Sebeșului, pe care avem onoarea sa ii felicitam și sa ii sarbatorim, in mod simbolic, cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor Varstnice. Prima zi a lunii octombrie este dedicata celebrarii persoanelor varstnice, iar…

- Primarul in funcție Dorin Nistor a votat in jurul orei 08.30, la secția la secția Nr. 107 din Lancram. La ieșirea de la urne acesta a declarat urmatoarele: „Am votat cu gandul bun pentru aceste locuri, care pentru noi toți inseamna acasa. Am votat pentru proiecte frumoase destinate oamenilor, care vor…

- A fost modificat programul privind transportul public local de persoane prin curse regulate in Municipiul Sebeș, inclusiv localitațile aparținatoare – Lancram, Petrești și Rahau. Modificarile au fost facute la solicitarea unitaților de invațamant și a cetațenilor din municipiul Sebeș, potrivit primariei.…

- Elevii din invațamantul obligatoriu si liceal de pe raza administrativ-teritoriala a Municipiului Sebeș, inclusiv din localitațile aparținatoare – Lancram, Petrești și Rahau, care utilizeaza mijloacele de transport in comun, beneficiaza, pe tot parcursul anului calendaristic, de subvenționarea 100%…

