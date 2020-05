550 de mureșeni infectați cu COVID-19 au fost declarați vindecați Potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Mureș, de la inceputul pandemiei, la nivelul județului au fost confirmate 680 cazuri de cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus. Totodata, pana acum, 64 de persoane au decedat, iar 33 sunt internate cu suspiciune de infecție cu virusul Covid-19, potrivit DSP Mureș. La aceasta data, 6.160 persoane […] Sursa articolului: Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Institutia Prefectului judetului Mures a transmis ultimele informatii legate de epidemia de COVID-19 din judet. Pana astazi, 26 mai, in județul Mureș s-au vindecat si au fost externate 535 de persoane din cele 666 cazuri de persoane infectate cu coronavirus. Potrivit datelor furnizate de Direcția de…

- In județul Mureș au fost confirmate, conform ultimei raportari 641 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Alte 41 de persoane sunt internate cu suspiciune de Covid-19. Pana la aceasta data, 414 persoane au fost declarate vindecate și externate, iar 61 au decedat. Potrivit datelor furnizate…

- Dintre acestea 284 au fost declarate vindecate și externate, iar 52 au decedat. Potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Mureș, la aceasta data, 1.261 de persoane se afla in autoizolare la domiciliu, sub monitorizarea autoritaților, iar in spațiile de carantina sunt 425 persoane. 49…

- De asemenea, 45 de persoane sunt internate cu suspiciune de infecție cu virusul Covid-19, iar 46 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat, potrivit datelor DSP Mureș. Totodata, pana la aceasta data, 246 persoane au fost declarate vindecate și externate in județul Mureș. Direcția…

- Pana astazi, 27 aprilie, in județul Mureș au fost confirmate 407 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). autoizolare Potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Mureș, la aceasta data, in județul Mureș, sunt 1.505 persoane aflate in autoizolare la domiciliu,…

- De la inceputul epidemiei și pana in prezent, dintre persoanele din Prahova diagnosticate cu noul coronavirus, 33 au fost declarate vindecate și au fost externate, a anuntat, duminica, Directia de Sanatate Publica, amintind si ca doi pacienți au decedat in judet, ambii din cauza cu serioase probleme…

- Pana astazi, 25 aprilie, in județul Mureș au fost confirmate 351 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). autoizolare Potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Mureș, la aceasta data, in județul Mureș, sunt 1.507 persoane aflate in autoizolare la domiciliu,…

- Pana astazi, in județul Mureș au fost confirmate 229 de cazuri de persoane infectate iar 85 de persoane sunt internate cu suspiciune de infecție cu virusul Covid-19. Potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Mureș, in județ sunt in autoizolare peste 3.200 de persoane iar in spațiile…