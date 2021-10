55% dintre angajații Spitalului de Urgență Târgu Mureș, vaccinați Puțin peste jumatate din personalul angajat al Spitalului Clinic Județean de Urgența (SCJU) Targu Mureș s-a vaccinat anti COVID-19, cei mai mulți angajați nevaccinați fiind din randurile personalului auxiliar. „In momentul acesta, la nivelul spitalului avem 55,68% angajați vaccinați, iar un procent de 5,6% dintre angajați au trecut prin boala. In randul personalului auxiliar rata … Post-ul 55% Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

