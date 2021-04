“Aproximativ 100 de cladiri ce apartin de 55 de scoli din Romania vor fi renovate pentru a indeplini standarde moderne de siguranta, rezilienta, incluziune, sustenabilitate si infrastructura digitala, in cadrul unui nou ‘Proiect pentru scoli mai sigure, incluzive si durabile’. Proiectul, in valoare de 100 de milioane de euro, a fost aprobat astazi de Consiliul de Administratie al Bancii Mondiale”, a anuntat banca. Acest proiect, implementat de Ministerul Educatiei, isi propune sa abordeze provocarile legate de infrastructura scolara, sa evidentieze procesul si impactul investitiilor in scoli mai…