- Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozeaza pentru astazi, 25 noiembrie, ploi și ninsori la nordul țarii, la centru și sud - cer variabil. Mercurul in termometre va oscila intre +2 și +7 grade Celsius pe timp de zi.

- O furtuna puternica de zapada, prima pe anul acesta, a provocat haos in statul american New York. Șoselele au fost acoperite rapid cu un strat inalt de zapada, de un metru pe alocuri. Cele mai mari probleme au fost in vestul și in nordul metropolei americane, unde autoritațile au anunțat și moartea…

- Regimul Erdogan, aflat la putere in Turcia, respinge condoleanțele transmise de SUA dupa atentatul cu bomba de la Istanbul, atentat care s-a soldat cu șase morți și 81 de raniți. Anunțul privind respingerea mesajului de condoleanțe trimis de SUA a fost facut de ministrul de Interne al Turciei, Suleyman…

- Mercurul din termometre poate ajunge și la 27 de grade Celsius, marți. Treptat, insa, vremea va intra intr-un proces de racire și ploile vor incepe sa-și faca tot mai simțita prezența. „Astazi, avem o vreme frumoasa si neobisnuit de calda, in special in sud si sud-est. Se vor inregistra maxime de 23-25…

- Un avion al companiei LATAM Airlines, care zbura din Santiago, Chile, spre Asuncion, Paraguay, a trebuit sa aterizeze de urgența dupa ce a traversat o furtuna puternica, aparatul de zbor suferind avarii la partea frontala. Imaginile aparute pe rețelele sociale arata ca pasagerii au trecut prin clipe…

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunța Cod Galben de inghețuri pentru perioada 15-17 octombrie 2022. In intervalul menționat, in orele nocturne și ale dimineții, pe intreg teritoriul țarii, la suprafața solului se prevad inghețuri cu intensitatea de -1..-3°C.

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea afirma ca traficul de persoane si de copii este inca un fenomen ingrijorator in Romania, dar ca s-au facut eforturi considerabile pentru a reduce numarul cazurilor de copii abuzati sau traficati, iar rezultatele sunt vizibile si au fost recunoscute in ultimul raport…

- Mercurul termometrelor a coborat, duminica dimineata, pana la minus 2,5 grade Celsius, la Miercurea-Ciuc, aceasta fiind prima valoare negativa inregistrata in municipiu in acest sezon, dar si cea mai scazuta temperatura din tara in noaptea de sambata spre duminica.Potrivit informatiilor furnizate AGERPRES…