55 de cadre medicale s-au vaccinat la Constanta impotriva Covid-19

Stiri pe aceeasi tema

- 415 medici, asistente medicale, infirmieri, dar și personal administrativ din cadrul Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie “Victor Bbaes” vor fi vaccinați, pe parcursul a trei zile. Spitalul “Victor Babes” se afla in prima linie in lupta noului coronavirus, inca de la inceputzl pandemiei,…

- Aproximativ 60 de cadre medicale se vor vaccina impotriva COVID-19, duminica, la Spitalul Clinic de Boli Infectioase (SCBI) Constanta, a declarat coordonatorul actiunii ce se deruleaza la centrul de vaccinare...

- La ora 10:00 prin vaccinarea a doua cadre medicale s-a dat startul campaniei de vaccinare impotriva COVID-19 in județul Maramureș. Se estimeaza ca azi se vor vaccina aproximativ 120 de cadre medicale in județ. ZiarMM The post Primele persoane vaccinate impotriva COVID-19 in Maramureș appeared first…

- Avand in vedere debutul campaniei de vaccinare impotriva COVID-19, in cursul zilei de 22.12.2020, incepand cu ora 17.00, in sala Bucovina a Palatului Administrativ s-a desfașurat ședința in sistem videoconferința coordonata de domnul colonel doctor Valeriu Gheorghița, președintele Comitetului Național…

- Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta a inregistrat pe rolul Tribunalului Constanta dosarul 8043 118 2020 Actiunea este indreptata impotriva Casei de Asigurari de Sanatate Constanta Curtea de Conturi a obligat Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta sa recupereze contravaloarea unor servicii…

- De la inceputul epidemiei și pana in prezent, la nivelul județului Prahova, 12265 de persoane au fost confirmate ca fiind infectate cu virusul SARS-CoV-2, dintre care 749 numai in ultimele 24 de ore. Printre noii pacienți testați pozitiv se numara și trei cadre medicale de la Spitalul Județean de urgența…

- De la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul judetului Constanta au fost confirmate 4.610 persoane infectate cu SARS CoV 2.Potrivit unui comunicat de presa cu numarul 268 din 22.10.2020, de la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul judetului Constanta au fost confirmate 4.610 persoane…

- Ziarul Unirea Peste 100.000 de cadre medicale participa la greva japoneza. Protest impotriva Guvernului Miercuri, membrii Federației SANITAS, organizeaza la nivel național greva japoneza, o forma de protest care nu presupune intreruperea activitații, anunța organizația sindicala pentru sanatate. „(…)…