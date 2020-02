Stiri pe aceeasi tema

- In cursul anului 2019, polițiștii Serviciului pentru Imigrari al județului Brașov au asigurat managementul șederii și rezidenței pe teritoriul Romaniei pentru 5.435 de persoane, dintre care 3.218 din state terțe și 2.217 de cetațeni ai Uniunii Europene. ,,Au fost depistați 49 de straini in situații…

- Nici o scoala nu este inchisa in prezent la noi in județ. DSP-ul a raportat 481 de imbolnaviri cu gripa, dar pe saptamana trecuta Aproape 500 de copii cu gripa a raportat, Inspectoratul Scolar al Judetului (ISJ) Brasov la Ministerul Educatiei. Este vorba despre copii din toate unitatile…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II-Csanadpalota, in cooperare cu lucratori ai I.T.P.F. Timisoara, au descoperit, ascunși in interiorul unui automarfar incarcat cu piese auto, douazeci si unu de cetateni straini, proveniti din Siria, Irak si Egipt, care…

- Bilant al ISU Brasov in 2019: 38 de interventii pe zi, cu 25% mai multe decat in 2018 Aula Sergiu Chiriacescu a gazduit vineri fesivitațile angajatilor ISU Brasov, la ceas de bilant al activitatii pe anul trecut. O medie de 38 de interventii pe zi au avut cei de la ISU Brasov in anul…

- Politistii rutieri au dat, in urma unui control in trafic facut in noaptea de vineri spre sambata, pe principalele artere din Bucuresti, 63 de amenzi in valoare de peste 28.000 de lei, si au retinut 13 permise de conducere, cele mai multe de la soferi bauti sau care nu au respectat culoarea rosie…

- 296 locuri de munca vacante la nivelul judetului Teleorman in Social / on 20/01/2020 at 12:20 / In baza de date a AJOFM Teleorman sunt inregistrate in aceasta perioada 296 locuri de munca vacante, din care 33 pentru persoanele cu studii superioare, 124 pentru persoanele calificate in diverse meserii,…

- Politistii de frontiera timiseni au depistat un cetatean din Turcia si unul din Albania, care au incercat sa intre ilegal frontiera din Serbia in Romania, pe jos, pentru ca aveau interdictie de a intra in Spatiul Schengen. Seara trecuta in jurul orei 22.00, politistii de frontiera de la Sannicolau Mare…

- Asia din mijlocul Romaniei. Zeci de mii de muncitori non-UE lucreaza pe piața locala, cei mai mulți din Vietnam și China Numarul salariatilor cetateni straini non-UE inregistrati cu contracte individuale de munca active era, la inceputul lunii noiembrie, de 29.681, conform datelor furnizate de Ministerul…