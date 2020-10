54,03% dintre alegătorii de la Balaci și-au exprimat dreptul de vot până la ora 14.00 Politic 54,03% dintre alegatorii de la Balaci și-au exprimat dreptul de vot pana la ora 14.00 11/10/2020 14:14 697 (54,03%) dintre cei 1.290 de alegatori sunt inscriși pe listele electorale permanente au trecut, duminica, pana la ora 14.00, pragul celor doua secții de votare organizate la Balaci, pentru a-și alege primarul. 634 de cetațeni au votat pe listele permanente, iar alți 63 pe cele suplimentare. Nu a fost solicitata urna mobila, pana la ora menționata, potrivit datelor oficiale. In comuna Balaci este organizat, duminica, cel de-al doilea tur de scrutin pentru candidații… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol: ziarulteleormanul.ro

