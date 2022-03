Astazi, 26 martie 2022, in județul Alba au fost raportate 54 noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 53.075 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 51.140 de persoane au fost declarate vindecate și s-au inregistrat 1.270 decese. In ultimele 24 de ore, in județul Alba nu s-a inregistrat nici un deces datorat COVID-19. Vineri, in județul Alba au fost prelucrate in total 500 teste, 285 PCR și 215 de teste rapide. Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a…