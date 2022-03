Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 7 martie - 27 mai 2022, se organizeaza o noua sesiune de admitere in cele doua unitati de invatamant ale Jandarmeriei Romane in care se formeaza subofiteri. Sunt alocate cate 350 de locuri pentru fiecare dintre cele doua institutii de invatamant: Scoala Militara de Subofiteri Jandarmi "Grigore…

