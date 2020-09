53 de misiuni efectuate de angajații MAI din Maramureș Echipaje mixte alcatuite din polițiști, jandarmi, polițiști de frontiera și polițiști locali au executat, in ultimele 24 de ore, la nivelul unitaților administrativ-teritoriale, in sistem integrat, 53 de misiuni. Cele 49 de efective angrenate au acționat pentru menținerea ordinii și siguranței publice, la verificarea respectarii de catre persoane a masurii de carantinare la domiciliu sau in locația declarata, la verificarea respectarii de catre societațile comerciale și persoanele fizice autorizate a interdicțiilor impuse prin legislația in vigoare, respectarea normelor de igiena, de protecție… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

