520 pachete de țigări fără documente de proveniență descoperite într-o mașină Vineri, 17 februarie, la ora 19.50, in localitatea Madaras, politistii de frontiera au oprit pentru control un autoturism marca Volkswagen, inmatriculat in Romania. Mașina era condusa de un barbat in varsta de 49 de ani, din județul Salaj, avand ca pasager un alt cetațean roman. La controlul autoturismului, polițiștii de frontiera au descoperit mai multe pachete […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

Stiri pe aceeasi tema

