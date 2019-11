Stiri pe aceeasi tema

- Un brailean a fost trimis in judecata pentru ucidere din culpa si fuga de la locul accidentului dupa ce a condus cu viteza excesiva un autovehicul, marca Alfa Romeo GT, iar la un moment a pierdut controlul directiei si a urcat cu masina pe trotuar, unde a accidentat mortal un pieton.

- Deputatul PNL Bogdan Gheorghiu a acuzat intr-o conferința de presa PSD ca reprezinta un pericol la adresa siguranței cetațenilor, prin preocuparea obsesiva de a crea avantaje multiple infractorilor in detrimentul cetațenilor cinstiți. Bogdan Gheorghiu a declarat ca in urma aplicarii recursului ...

- Ministrul brazilian al economiei, Paulo Guedes, a dat asigurari vineri ca democratia nu este "absolut deloc in pericol" in tara sa, in pofida preocuparii manifestate de aparatori ai drepturilor omului, transmite AFP preluat de agerpres. "Democratia noastra nu este absolut deloc in pericol, cei care…

- Mai mult de jumatate dintre germani sunt de parere ca democratia din tara lor este sub amenintare, iar cea mai mare ingrijorare este provocata de ascensiunea extremismului de dreapta, releva un sondaj YouGov, citat de DPA potrivit Agerpres Conform rezultatelor sondajului facut public joi, 53% dintre…

- Contracte de finantare in baza schemei de ajutor de stat Palatul Victoria. Foto: Arhiva La Guvern au fost semnate, miercuri, sapte noi contracte de finantare în baza schemei de ajutor de stat pentru stimularea investitiilor majore. Proiectele ar urma sa creeze aproape 800…

- "Politica statului sa fie o politica inteleapta" Presedintele Klaus Iohannis considera ca multe dintre modificarile legislative recente au bulversat sistemul românesc de învatamânt si ca ministrii PSD ai educatiei au schimbat prea des regulile din acest sistem. …

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a denunțat marți relatarile presei privind prezența unui agent al serviciilor secrete americane in interiorul Administrației Prezidențiale de la Moscova, afirmand ca acestea ar putea pune "vieți in pericol", relateaza Mediafax citand site-ul postului France 24.