52 de români au fost infectați cu noua tulpină de coronavirus Inca 24 de cazuri de infectare cu tulpina britanica a coronavirusului au fost depistate in tara noastra de specialistii furnizorului de servicii medicale MedLife. Potrivit unui comunicat al companiei, rezultatele au fost obtinute in urma analizarii aleatorii a 90 de probe din mai multe orase, iar cele mai multe cazuri au fost identificate in capitala […] Articolul 52 de romani au fost infectați cu... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

