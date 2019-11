Vom avea de ales intre 14 candidati! In data de 10 noiembrie 2019, in Romania, au loc alegeri pentru functia de presedinte al Romaniei, al carui mandat va fi de cinci ani. Conform legislatiei, este declarat ales candidatul care a intrunit la aceste alegeri prezidentiale, in primul tur de scrutin, majoritatea de voturi ale alegatorilor inscrisi in listele electorale permanente (50% +1 din voturi). In cazul in care nici unul...