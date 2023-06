5.136 absolvenți ai clasei a VIII-a din județul Cluj vor susține examenul de Evaluare Națională, sesiunea iunie 2023 La examenul de Evaluare Naționala, sesiunea iunie 2023, in județul Cluj, s-au inscris 5.136 absolvenți ai claselor a VIII-a, care vor susține examenul in 113 unitați de invațamant, desemnate centre de examen, 67 de centre in mediul urban și 46 de centre in mediul rural. Cei 5136 de candidații provin, 3.889 din școli din mediul urban și 1.247 din școli din mediul rural. Comisia județeana de organizare a examenului de Evaluare Naționala din cadrul I.Ș.J. Cluj a aprobat 164 de solicitari, privind asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor, conform procedurilor in vigoare, care vizeaza prelungirea… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La examenul de Evaluare Naționala, sesiunea iunie 2023, in județul Cluj, s-au inscris 5.136 absolvenți ai claselor a VIII-a, care vor susține examenul in 113 unitați de invațamant, desemnate centre de examen, 67 de centre in mediul urban și 46 de centre in mediul rural. Cei 5136 de candidații provin,…

- La examenul de Evaluare Naționala, sesiunea iunie 2023, in județul Cluj, s-au inscris 5.136 absolvenți ai claselor a VIII-a, care vor susține examenul in 113 unitați de invațamant, desemnate centre de examen, 67 de centre in mediul urban și 46 de centre in mediul rural. Cei 5136 de candidații provin,…

- La examenul de Evaluare Naționala, sesiunea iunie 2023, in județul Cluj, s-au inscris 5.136 absolvenți ai claselor a VIII-a, care vor susține examenul in 113 unitați de invațamant, desemnate centre de examen, 67 de centre in mediul urban și 46 de centre in mediul rural.Cei 5136 de candidații provin,…

- „Girl Power Network” este un proiect social dedicat fetelor din mediul rural dezvoltat de Fundația Progress. In acest proiect, 40 de biblioteci satești din zece județe ale țarii, printre care și Buzau, s-au alaturat recent, oferind adolescentelor din mediul rural o experiența de invațare gandita sa…

- In perioada 16-18 mai 2023, la nivelul județului Cluj, 6.144 elevi din clasele a IV-a (4.418 elevi din mediul urban și 1.726 elevi din mediul rural) vor susține evaluarile specifice, la finalul clasei a IV-a, desfașurate potrivit calendarului de administrare a evaluarilor naționale la finalul claselor…

- Unul dintre cei mai importanți indicatori explicativi ai fenomenului de evoluție demografica este migrația interna, respectiv deplasarile intre zone (regiuni) din aceeași țara (urban/rural, județe, localitați). Migrația exercita o influența considerabila asupra dezvoltarii economice și sociale a…

- In perioada 9-12 mai 2023, la nivelul județului Cluj, 6.234 de elevi din clasele a II-a, dintre care 4.505 de elevi din mediul urban și 1.729 de elevi din mediul rural, vor susține evaluarile specifice, la finalul clasei a II-a, desfașurate potrivit calendarului de administrare a evaluarilor naționale…

- Desi Romania are parte de evolutii spectaculoase in ceea ce priveste accesul persoanelor la internet si folosirea serviciilor digitale, mediul rural ramane mereu semnificativ in urma celui urban in toate statisticile din sfera ITamp;C. Dezvoltarea comunitatilor din satele si comunele Romaniei este importanta…