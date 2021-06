Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate doar 681 de cazuri noi de COVID-19, conform bilanțului transmis de autoritați, iar 91 de romani au murit dupa ce s-au infectat cu SARS-COV-2. Doua decese au fost inregistrate la categoria de varsta 30-39 ani. 1.277 de bolnavi sunt internați la ATI. Pana astazi,…

- 1.636 de romani au aflat ca au COVID-19 in ultimele 24 de ore, iar 138 au murit, infectați cu SARS-CoV-2. Un deces a fost inregistrat la categoria de varsta 20-29 ani, iar doua decese la categoria de varsta 30-39 ani. Pana astazi, 30 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.055.265 de cazuri…

- Pana astazi, 25.800 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. In intervalul 14.04.2021 (10:00) – 15.04.2021 (10:00) au fost raportate 195 de decese (109 barbați și 86 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacau,…

- O singura firma din București a pus in pericol școli, spitale, companii de transport din toata țara prin modul in care verifica protecția la incendii. Firma doar schimba sigiliile extinctoarelor cu alte termene de valabilitate. Polițiștii fac 218 percheziții, joi dimineața, la peste 200 de adrese din…

- In Romania au fost diagnosticate 2.323 de persoane cu COVID_19 de duminica pana luni, iar 113 romani au murit. Un numar de 1.529 de persoane sunt internate in secțiile de Terapie Intensiva, in stare grava. Pana luni, in Romania au fost confirmate 1.008.490 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus…