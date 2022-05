Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) atrage atenția asupra faptului ca polițele RCA emise de societatea City Insurance inceteaza de drept pe 11 mai 2022, chiar daca perioada de valabilitate a acestora depașește data menționata. Tribunalul București a admis cererea de deschidere a procedurii de faliment formulata de ASF pe numele societații SAR City Insurance S.A. […] The post 500.000 de romani vor ramane fara asigurare la mașina. Polițele RCA emise de City Insurance inceteaza pe 11 mai appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .