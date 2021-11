Peste 500.000 de cereri au fost depuse deja de catre beneficiari la primarii, pentru ajutoarele de incalzire in sezonul rece și pentru suplimentul de energie acordat pe tot parcursul anului. Legea consumatorului vulnerabil a intrat in vigoare de la 1 noiembrie. Ministrul interimar al Muncii, Raluca Turcan, a declarat, luni, ca persoanele singure cu venituri […] The post 500.000 de cereri de ajutor de incalzire, depuse in doar o saptamana appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .