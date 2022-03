50.000 de ucraineni, din cei 89.000 intrați în România, au plecat deja spre alte țări Aproximativ unul din 3 cetațeni care a intrat in Romania in ultimele 24 de ore este din Ucraina, potrivit ultimelor cifre de la Poliția de Frontiera. Din 89.000 de ucraineni care au intrat in Romania de la inceputul conflictului, 50.000 au ieșit din țara. Potrivit Poliției de Frontiera, in data de 28.02.2022, in intervalul de […] The post 50.000 de ucraineni, din cei 89.000 intrați in Romania, au plecat deja spre alte țari appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

