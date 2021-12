50.000 de români au intrat în carantină la întoarcere în țară, în ultimele 3 zile Nu mai puțin de 50.000 de romani au intrat in carantina la intoarcerea in țara, doar in ultimele 3 zile, au precizat, luni, oficiali ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Potrivit statisticilor MAI, 204.000 de persoane au tranzitat granițele Romaniei in doar 24 de ore, dintre care care 154.000, pe sensul de intrare in țara. Dintre […] The post 50.000 de romani au intrat in carantina la intoarcere in țara, in ultimele 3 zile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

