- Pacienții din Romania sunt puși pe drumuri din cauza unui vid din contractul cadru al medicilor de familie cu Casa Naționala de Asigurari de Sanatate. Oamenii nu pot sa faca unele analize in cabinet atunci cand se duc la consultații, ci trebuie sa vina in afara programului pentru ca investigațiile respective…

- DSP Prahova a facut publica lista cabinetelor medicale individuale și a clinicilor private implicate in procesul de vaccinare a populației impotriva COVID-19. Din pacate, nu in toate localitațile din județ medicii de familie au acceptat sa se implice in vaccinarea pacienților lor, lucru care se intampla,…

- Presedintele Casei Nationale pentru Asigurari de Sanatate (CNAS), Adela Cojan, a declarat marti ca, pana in prezent, doar aproximativ 35% din medicii de familie au incheiat contracte pentru vaccinarea anti-COVID, potrivit agerpres.ro. In cadrul dezbaterii "Valul 4: impact, amenintari, solutii",…