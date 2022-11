Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla sau intenționeaza sa calatoreasca in Austria ca in aceasta țara lucratorii din sectorul transportului feroviar se afla in greva, pana pe 28 noiembrie la ora 24, anunța Rador.

