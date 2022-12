5.000 de poliţişti vor asigura ordinea publică de sărbători In jur de 5000 de politisti vor lucra de sarbatori pentru siguranta tuturor. Oamenii legii vor fi prezenti pe cele mai importante drumuri nationale și in cele mai aglomerate zone. Potrivit poliției, anul trecut de sarbatori s-au produs 128 accidente rutiere. In consecința, noua persoane au murit, iar alte 138 au fost ranite. Pentru a preveni diverse situatii neplacute reprezentanții INSP au lan Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

