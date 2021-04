Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 6 apr - Sputnik. Nici 2% din cetațenii moldoveni au primit vaccinul impotriva COVID-19. Este vorba de un numar de 50 410 persoane, ce reprezinta peste 1,5 procente din populația țarii. © Sputnik / Магда ГибеллиRusia va oferi Moldovei 180 de mii de doze de vaccin ”Sputnik-V” Informațiile…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au fost confirmate 76 cazuri noi de infectare cu noul coronavirus. 8 pacienți au fost testati in laboratoare private, 4 pacienți testați in unitați sanitare din alte județe, iar restul in spitale din Buzau. DSP a…

- Pe fondul cresterii numarului de cazuri de COVID-19 care necesita ventilatie mecanica, autoritatile au intocmit toate formalitatile necesare pentru ca Sectia mobila ATI de la Botosani sa fie adusa la Iasi. Tinand cont de dinamica in crestere a numarului de pacienti Covid19 cu forme medii-sever si severe,…

- O pacienta cu COVID-19 care era transferata de la Buzau la Bacau a decedat, marti seara, dupa ce ambulanta cu care era transportata a intrat intr-un cap de pod si s-a rasturnat, pe E85, la Marasesti, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. “Prin apel 112, a fost sesizat faptul ca…

- In ultimele 24 de ore, un numar de 210 politisti și 43 de polițiști locali au actionat pentru verificarea respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta, precum și pentru prevenirea si limitarea infectarii cu virusul Covid-19. Au fost desfașurate 29 de actiuni punctuale (dintre care 26 organizate…

- Cardiologul Mitel Burca, medic șef al secției de Cardiologie de la Spitalul Județean de Urgența „Sf. Pantelimon” din Focșani , se afla internat in stare grava, la terapie intensiva, infectat cu COVID-19. „Din pacate sunt internat in stare grava la ATI , infectat Covid. In consecința se anuleaza toate…

- Echipa medicala de la Spitalul de Urgența pentru Copii “Sf. Maria” Iasi a preluat o pacienta in varsta de 8 ani. Aceasta a suferit in urma impactului o contuzie toracoabdominala și de coloana lombara. Starea ei este stabila și este atent monitorizata de echipa medicala. Victima a unui politraumatism-…

- ACTIUNI ZILNICE PENTRU PREVENIREA RASPANDIRII SI LIMITAREA INFECTARII CU VIRUSUL SARS COV-2 143 de societati comerciale din 176 de locatii au fost verificate de politisti. Peste 250 de polițiști au fost la datorie in ultimele 24 de ore, actionand impreuna cu polițiști locali, jandarmi și pompieri vranceni,…