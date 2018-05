500 de procurori au semnat o declaratie de independenta, dupa decizia CCR

Peste 500 de procurori, precum si cateva zeci de judecatori si auditori de justitie din intreaga tara au semnat joi o declaratie comuna in care isi exprima ingrijorarea fata de implicarea politicului in sistemul judiciar, in urma deciziei CCR care il obliga pe presedintele Klaus Iohannis sa o revoce pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, doar in baza unei asa-zise evaluari facute de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, in ciuda deciziei contrare a CSM.



" (...) Respectam competentele Ministrului Justitiei privind politica penala a statului precum si atributiile concrete in anumite domenii…