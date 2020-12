Stiri pe aceeasi tema

- Pentru Dora Gaitanovici, sarbatoarea Craciunului este una "de suflet", o perioada cand redevine copil, este rasfatata si isi petrece timpul alaturi de familie. "Craciunul este sarbatoarea de suflet. Este perioada in care redevin copil, sunt rasfatata, stau cu ai mei si particip intens la toate pregatirile.…

- Purtatorul de cuvant al MAI, comisar-șef de poliție Monica Dajbog, a susținut o declarație de presa, la sediul MAI, in care a anunțat cum se pregatește MAI pentru sarbatori. “Pentru ca suntem in Ajunul Craciunului, in primul rand doresc sa va transmit din partea conducerii Ministerului Afacerilor…

- Peste 400 de politisti vor actiona, in medie, zilnic, in minivacanta prilejuita de sarbatoarea Craciunului, pentru ca oamenii sa petreaca in liniste si siguranta. In caz de nevoie, apelati la Serviciul 112 sau adresati-va celui mai apropiat politist.

- In medie, peste 180 de polițiști vor fi zilnic la datorie in aceste zile de sarbatoare, astfel incat cetațenii sa petreaca Nașterea Domnului in liniște și siguranța. Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Alba vor fi la datorie, in perioada Craciunului, pentru asigurarea ordinii și sigurantei…

- Polițiști ai Secției de Politie Rurala nr. 3 Raciu au reținut duminica, 29 noiembrie, trei barbați cu varste cuprinse intre 16 si 33 de ani, toți din comuna Ceuașu de Campie, banuiți de violare de domiciliu, distrugere și amenințare. "Din cercetari a reieșit ca la data de 28 noiembrie a.c., in cursul…

- Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Mureș au transmis miercuri, 28 octombrie, prin intermediul unui comunicat de presa, faptul ca la data de 27 octombrie, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au identificat și reținut pentru 24 de ore, trei…

- Inspectoratul de Poliție Județean Mureș a transmis duminica, 4 octombrie, prin intermediul unui comunicat de presa, faptul ca pe fondul numarului de cazuri de COVID-19 inregistrate, pentru prevenirea și combaterea infectarii cu coronavirus, Inspectoratul de Poliție Județean Mureș, cu sprijinul Instituției…

- Inspectoratul de Poliție Județean Mureș a transmis joi, 1 octombrie, prin intermediul unui comunicat de presa, faptul ca la data de 25 septembrie, polițiștii de la arme, explozivi și substanțe periculoase din Mureș, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Mureș,…