Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Alba Iulia informeaza cetațenii ca in zilele de 28, 29 și 30 martie 2023, se executa trageri in poligonul din Micești, iar pentru a evita accidentele se restricționeaza accesul pe drumurile din zona. Ministerul Afacerilor Interne, Jandarmeria Romana, prin Inspectoratul de Jandarmi…

- In cadrul „Sea Shield 2023”, cel mai mare exercițiu NATO organizat de Forțele Navale Romane, militarii au exersat modul in care poate fi aparata infrastructura critica pe care Romania o deține in Marea Neagra.

- Poligonul din orasul tulcean Babadag gazduieste miercuri, intre orele 10.00 si 15.00, trageri de lupta cu munitie reala, in cadrul exercitiului multinational Sea Shield 2023, cel mai complex eveniment de instruire planificat in acest an si condus de Fortele Navale Romane, parte a programelor NATO de…

- Poligonul din orasul tulcean Babadag gazduieste miercuri, intre orele 10:00 si 15:00, trageri de lupta cu munitie reala, in cadrul exercitiului multinational Sea Shield 2023, cel mai complex eveniment de instruire planificat in acest an si condus de Fortele Navale Romane, parte a

- Aproximativ 3.400 de militari vor lua parte, in perioada 20 martie - 2 aprilie, la Exercitiul multinational "Sea Shield 2023", care se va desfasura in Romania, au transmis, miercuri, intr-un comunicat, oficialii Fortelor Navale Romane.

- Misiunea de neutralizare a minei marine, care a esuat pe plaja din Sfantu Gheorghe, a fost incheiata, fara incidente, joi, 26 ianuarie, in jurul orei 17.30. Interventia pentru distrugerea minei marine a fost realizata de catre o echipa mixta de militari EOD ai Fortelor Navale, de la Constanta si Babadag,…

- Polițiștii Garzii de Coasta au gasit, in timpul unei misiuni de rutina, o mina marina, pe o plaja din zona localitații Sfantu Gheorghe. Militari din Fortele Navale intervin pentru neutralizarea acesteia. „Militarii din Fortele Navale Romane executa, joi, o misiune cu grad ridicat de risc pentru neutralizarea…

- Marinarii si scafandrii militari vor participa pe 6 ianuarie, la activitatile prilejuite de sarbatoarea Bobotezei ce sunt organizate in municipiul Constanța de Arhiepiscopia Tomisului, a informat, joi, Statul Major al Fortelor Navale Romane. Marinarii militari vor face parte din Garda de Onoare constituita…