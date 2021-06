Stiri pe aceeasi tema

- Medalie de aur și al patrulea punctaj pe țara obținut la matematica de Anna Angela Pecheanu, din clasa a XI-a la Colegiul Național „Petru Rareș”, la Olimpiada Naționala Gazeta Matematica. Pregatita de prof. Costica Grigoriu, liceana a obținut un rezultat remarcabil la o competiție importanta, chiar…

- Centrele de vaccinare ale spitalelor militare din Cluj, Brasov, Bucuresti, Constanta, Craiova, Iasi si Timisoara sunt deschise, începând de marti, de la ora 8,00, pentru populatia generala care doreste sa se imunizeze anti-COVID, oamenii putându-se…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, a anunțat ca, in primele opt ore de la deschidere, numarul persoanelor vaccinate a fost de 509, respectiv una pe minut.”509 persoane in primele 8 ore de la deschidere. Adica o persoana pe minut! Acestea sunt cele mai recente cifre de la deschiderea…

- ”Incepand cu aceasta dupa-amiaza, Uber va fi disponibil in Ploiesti, primul oras din zona Prahovei in care serviciul se extinde. Cu Ploiesti pe lista de orase in care aplicatia este prezenta, Uber este acum disponibil in 10 orase din Romania”, a informat compania. Compania de ridesharing s-a lansat…

- Incepand cu aceasta dupa-amiaza, Uber va fi disponibil in Ploiești, primul oraș din zona Prahovei in care serviciul se extinde. Cu Ploiești pe lista de orașe in care aplicația este prezenta, Uber este acum disponibil in 10 orașe din Romania. Compania de ridesharing s-a lansat la București in 2015, și…

- Ministerul Apararii Nationale a informat, marti, ca medicii, asistentii medicali si registratorii din centrele de vaccinare mobile, care urmeaza sa fie operationalizate, fac parte din unitati militare si institutii medicale ale MApN din Bucuresti, Craiova, Brasov, Cluj-Napoca, Pitesti, Focsani, Timisoara,…

- Ministerul Apararii Naționale continua sa sprijine efortul național de vaccinare, prin pregatirea unor centre mobile de vaccinare, care vor asigura imunizarea populației care locuiește in mediul rural sau in zone greu accesibile, precum și prin creșterea capacitații de vaccinare a populației generale…