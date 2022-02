Stiri pe aceeasi tema

- Vassilev, un absolvent de la Harvard, care a preluat postul in decembrie, a declarat ca nici inflația in creștere, nici ținta de deficit fiscal din acest an nu ar trebui sa impiedice țara sa adopte moneda euro la nivelul actual de 1,95583 leva pe euro."Am reconfirmat ținta de la 1 ianuarie 2024 ca Bulgaria…

- Societatea Moldovagaz a achitat integral avansul pentru luna ianuarie, a anuntat joi dupa-amiaza vicepremierul Andrei Spinu, ministru al infrastructurii si dezvoltarii regionale, dupa ce anterior parlamentul Republicii Moldova instituise starea de urgenta in sectorul energetic, potrivit portalului Deschide.md,…

- Mediul de investiții romanesc al anului trecut a reușit, paradoxal, sa mearga pe un trend de creștere. Analiștii din piața spun ca acest flow se va pastra și in acest an, companiile deja cunoscute vor reuși sa creasca, dar avand din spate concurența unor noi jucatori in piața de investiții. Mediul de…

- O gospodarie din Romania aloca in jur de 86% din cheltuieli pentru consum și 0,1% pentru educație. Aceasta este concluzia lui Cristian Popa, membru al Consiliului de administratie BNR. ”Am insistat in ultima perioada pe ideea ca șocul generat de creșterea prețurilor la energie va pune presiune pe bugetele…

- Un barbat in varsta de 25 de ani a fost identificat, miercuri, de polițiștii Secției 1 Timișoara drept hoțul care a furat trei biciclete, ce se aflau neasigurate in parcarea subterana a unei cladiri din Piața 700 din Timișoara. Valoarea totala a bicicletelor era de 4.000 lei, iar furturile au fost comise…

- Toți parinții iși doresc un viitor mai bun pentru copiii lor, iar din acest motiv tind sa le dea totul ”pe tava”.Specialiștii in educație financiara spun ca ar fi mai corect ca inca de la varste fragede cei mici sa invețe ce sunt banii, cum se obțin și de ce nu este bine sa ii cheltuie inutil.Constantin…

- Prețul gazelor naturale pe bursa din Romania, nou record istoric foto arhiva Prețul gazelor naturale pe bursa din România, în speța pe piața spot, pentru ziua urmatoare a crescut în ultima saptamâna cu aproape 70% și a atins un nou record istoric, de aproape 900 de lei…

- Un comisar-șef din cadrul Politiei de Frontiera Timiș este suspectat de sprijinirea unei retele de trafic de migranti și luare de mita. El a fost adus la București, pentru audieri. Potrivit DIICOT, Dan Chioreanu, ar fi primit jumatate din caștigurile gruparii, in schimbul protecției oferite de echipa…