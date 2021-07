500 de lei amendă pentru o turistă care a hrănit un urs pe Transfăgărășan O turista incantata la vederea unui urs ieșit la șosea pe Transfagarașan a coborat din mașina ca sa ii dea de mancare.A fost vazuta de jandarmii montani și au amendat-o pe loc cu 500 de lei. Pe langa faptul ca turiștii care fac astfel de gesturi ignora legea, se pun, totodata și intr-un real pericol […] The post 500 de lei amenda pentru o turista care a hranit un urs pe Transfagarașan appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au transmis un mesaj RO Alert pentru a anunța prezența unui urs pe Transfagarașan. La fața locului a fost trimis un echipaj SMURD care va interveni in cazul unor incidente, potrivit Antena 3. Autoritațile au trimis un mesaj de avertizare RO-Alert pe teritoriul localitații Carțișoara, in…

- Acțiunile Rompetrol Rafinare (RRC), operator al rafinariilor Petromidia Navodari si Vega Ploiesti, au inregistrat scaderi vineri, dupa anunțul exploziei de la Navodari, iar volumul tranzacțiilor este de ordinul zecilor de mii de lei. La ora 13:30 acțiunile inregistrau o scadere de aproape 5%, ulterior…

- Cat este de fina acesta linie intre bogație și lacomie? Bogația este un dar de la Dumnezeu și lacomia este o patima a diavolului. Daca ești bogat și nu ești lacom poți fii cu Dumnezeu. Iar daca ești lacom sigur pierzi legatura cu Dumnezeu. In mancare si bautura, in somn si in toate […] The post…

- Imaginile au fost inregistrate in luna aprilie, imediat dupa ce deținuții au protestat fața de masurile anti-Covid. Au fost facute publice miercuri de catre cotidianul Domani. In inregistrarea video se vede cum mai mulți agenți de securitate cu caști și bastoane lovesc cu putere deținuții. Bataia dateaza…

- Facebook sprijina Politia Romana, incepand de miercuri, cu mediatizarea cazurilor in cadrul mecanismului „Alerta Rapire Copil”. „Alerta Rapire Copil” este un mecanism national de alerta publica, care se declanseaza in situatii de rapire a unui copil ori in situatii in care este vorba despre un copil…

- In aceasta toamna vom avea de-a face cu 10.000 de cazuri noi zilnic, numarul imbolnavirilor fiind estimat de specialiștii din ministerul Sanatații. Semnalul de alarma este tras de cei din MS, mai ales in contextul in care in prezent, puțin peste 5.000 de persoane se vaccineaza pe zi, in toata țara,…

- Liderul liberal Ludovic Orban a declarat, duminica, ca acela care este ales presedintele PNL trebuie sa fie premier. Orban a adaugat ca este o mare diferenta intre el si echipa care il sustine pe Florin Citu pentru sefia partidului in ceea ce priveste relatiile pe care le are cu liberalii, transmite…

- Doi barbați, care au vrut sa spele o mașina in raul Teleajen, au avut nevoie de intervenția pompierilor pentru a-i scoate din albia raului. Pompierii din Prahova au intervenit, vineri, in Valenii de Munte pentru a scoate din raul Teleajen un autoturism de teren. De ajutor au avut nevoie și cei doi barbați,…