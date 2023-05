500 – de două ori! Licitație aniversară, dedicată marilor artiști contemporani Casa de Licitații A10 by Artmark marcheaza implinirea a 500 de licitații desfașurate in piața romaneasca de arta intr-un eveniment aniversar de promovare a artei contemporane, de aceasta data, fiind prima licitație de arta contemporana cu sala dupa trei ani de organizare exclusiv online. In luna martie, Casa de Licitații A10 by Artmark a organizat prima parte a licitației aniversare cu nr. 500 (a inregistrat un total de aproximativ 1 milion de euro și o rata de adjudecare de peste 86%), aducand in fața publicului capodopere de arta semnate de marii maeștri ai artei romanești clasice. Cea de-a… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

