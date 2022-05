Primaria Municipiului Iasi, prin Directia de Asistenta Sociala și cu sprijinul Ateneului Național Iași, organizeaza cu ocazia Zilei Internationale a Copilului, 1 iunie, o actiune cultural-caritabila pentru copiii familiilor defavorizate din monitorizarea Centrului Hecuba. Miercuri, 1 iunie, de la ora 11.00, circa 500 de copii proveniți din familii defavorizate sunt așteptați in Parcul Expoziției, unde vor primi pachete cu dulciuri și jucarii in valoare de 125 de lei fiecare. Evenimentul va fi completat de un moment artistic susținut de copiii din cadrul Ateneului Național Iași. Acțiunea are drept…