Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 125 de blocuri din Sectorul 3 al Bucureștiului vor ramane fara apa calda și caldura in urmatoarele zilei, dupa o avarie produsa la Magistrala II Sud. Avaria s-a produs in aceasta dimineața in zona stadionului Olimpia, la o conducta care are o vechime de aproape 50 de ani. Compania Termoenergetica…

- Din cauza unei avarii produse luni la Magistrala II Sud, pe Calea Vitan, furnizarea agentului termic pentru apa calda și incalzire va fi sistata pentru aproximativ 125 de blocuri din Sectorul 3, anunța Termoenergetica.

- O veste cum nu se poate mai proasta, la inceput de saptamana, pentru locuitorii a peste 120 de blocuri din Capitala. Deși afara e frig, fiind decembrie, luna de iarna, oamenii nu vor avea in apartamente caldura și nici apa calda. Motivul? O avarie aparuta la Magistrala II Sud. O avarie aparuta luni…

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) s-a adresat instanței pentru a obliga autoritațile locale din București sa depuna toate eforturile pentru ca bucureștenii sa aiba apa calda și caldura. In aceste zile locuitorii d

- Peste 800 de blocuri din Capitala nu au in acest moment apa calda și bucureștenii nu știu daca va fi caldura, deși mai este doar o luna pana la venirea iernii. Cele mai afectate sectoarele 1, 3 și 6, in urma anunțului companiei Termoenergetica. Bucureștenii nu vor avea apa calda și caldura in primele…

- Se anunța inca o iarna grea pentru bucureșteni, apa calda și caldura raman in continuare un lux, iar ministrul Energiei de vina pe primarul general, Nicușor Dan, pentru situația din Capitala.

- Abonații sistemului centralizat de termoficare din cartierele sucevene Obcini, George Enescu și Zamca nu beneficiaza de apa calda din cauza unei avarii aparute pe traseul magistralei 2 , in zona Catedralei de pe Marașești. Conform transportatorului, distribuitorului și furnizorului de energie termica…

- Pentru ca Termoenegetica, din parohia Primariei Generale, nu-și achita datoria de aproape un miliard de lei catre ELCEN, producatorul principal de energie termica din Capitala, peste un milion de bucureșteni sunt in pericol de a avea o iarna fara caldura și apa calda. Data scadenta pentru achitarea…