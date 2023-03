Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca apartamentele vechi din Cluj-Napoca au cunoscut cea mai mare scumpire fața de luna trecuta, orașul a fost depașit in clasamentul creșterilor de preț comparativ cu aceeași perioada a anului trecut.

- Un zid de sprijin (din boltari, potrivit informatiilor Actualdecluj.ro) din cadrul unui proiect imobiliar autorizat pe strada Lombului nr. 2-4 in Cluj-Napoca s-a prabusit si a avariat sase vehicule parcate in zona. Politistii locali au intervenit in zona, fiind sesizati de riverani. "Politistii locali…

- Magistratii Tribunalului au dublat despagubirile acordate unui iesean pentru casa demolata in perioada comunista. Banii acordati initial de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor n-ar fi echivalat nici cu pretul unei camere de camin muncitoresc. Dupa aparitia legii 10/2001 a imobilelor…

- Orașul „de cinci stele” Cluj-Napoca e in continuare liderul național in ceea ce privește achiziționarea unui apartament nou. Metrul patrat in orașul de pe Someș e mai scump cu peste 300 de euro fața de 2021.

- Sute de clujeni au ales sa petreaca Revelionul in aer liber in Piața Unirii și sa se bucure de spectacolul organizat de municipalitate. Evenimentul REVELION 2023 la Cluj-Napoca a fost organizat de Primaria și Consiliul local Cluj-Napoca cu sprijinul partenerilor. Trei trupe au urcat pe scena in noaptea…

- In județul Suceava vor fi amenajate cu bani europeni atrași primn PNRR 193,1 kilometri de trasee cicloturistice in cadrul unui proiect comun cu județele Bistrița-Nasaud și Mureș, a anunțat președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur. ”Pana in ultima zi a anului vin vești foarte bune pentru…

- Primaria municipiului Cluj-Napoca a construit un nou pod peste Raul Someșul Mic, in zona strazii Porțelanului. Circulația a fost reorganizata, iar vechiul pod are actualmente funcția de pod pietonal și pentru bicicliști.

- Social Teleorman / Mișcarea naturala a populației in luna octombrie 2022 decembrie 20, 2022 14:32 Potrivit datelor Direcției Județene de Statistica Teleorman, in luna octombrie a anului 2022, numarul nașterilor a scazut in comparație cu luna octombrie 2021. De asemenea, numarul deceselor in luna…