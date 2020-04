500 de amenzi în două zile Oamenii legii au aplicat, sambata și duminica, nu mai puțin de 500 de sancțiuni persoanelor care au incalcat prevederile ordonanțelor militare. Valoarea amenzilor este de aproape 1,5 milioane de lei. Saptamana trecuta, un craiovean s-a ales cu dosar penal pentru ca a mințit in declarația pe proprie raspundere. Sute de doljeni au fost sancționați pentru plimbarile fara motiv facute sambata și duminica. Așa se face ca, in numai doua zile, oamenii legii au dat 500 de amenzi. In plus, au verificat daca aproximativ 1.600 de persone respecta izolarea. ”Autoritatile au verificat modul de respectare amasurii… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Maramureș s-au autosesizat in privința unei postari devenite virale in mediul online. Acolo, un barbat a indemnat oamenii sa participe masiv la slujba de Inviere, in condițiile in care a fost decretat ca aceasta sa aiba loc cu ușile inchise și fara enoriași.

- Poliția Municipiului Blaj a organizat o acțiune cu efective suplimentare, pe raza municipiului și a localitaților rurale arondate, care a avut ca scop verificarea respectarii masurilor dispuse prin Ordonanțele Militare. Cu ocazia acțiunii au fost controlate 66 de autovehicule și 204 persoane și au fost…

- Politia Romana a ordonat stergerea fotografiilor declaratiilor pe proprie raspundere de pe toate dispozitivele personale ale politistilor. Fotografierea declaratiilor pe proprie raspundere reprezinta un risc major pentru protectia datelor. O circulara adresata de catre Inspectoratul General al Politiei,…

- Ministrul de Interne a anunțat, duminica seara, ca vor crește substanțial amenzile pentru cei care ies din casa fara un motiv intemeiat sau fara a avea asupra lor documentele necesare. In prezent, amenda este cuprinsa intre 100 și 5.000 de lei. Potrivit legii, deși polițistul aplica amenda maxima, de…

- Oamenii legii au aplicat, miercuri, 190 de amenzi persoanelor care au ieșit din case fara un motiv intemeiat sau fara a avea asupra lor documentele necesare. Valoarea totala a amenzilor este de 370.000 de lei. Amenzile au fost aplicate incepand cu ora 12.00, atunci cand a intrat invigoare Ordonanța…

- Document/ Modelele de adeverinta si declaratie pe propria raspundere au fost actualizate in Eveniment / on 26/03/2020 at 15:46 / Grupul de Comunicare Strategica a prezentat, joi, modelele actualizare pentru declarația pe proprie raspundere și pentru adeverința de la angajator, de care au nevoie cetațenii…

- Mii de romani se intorc, zilnic, acasa din Italia. Autoritațile au instituit masuri speciale de siguranța. Ceva mai dificila este aplicarea masurilor speciale in punctele terestre de intrare in țara. Oamenii sunt intrebați de unde vin și daca spun ca se intorc din Italia, sunt verificați de un medic…

- Ordonanta de Urgenta pentru aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 150 de unitati de invatamant preuniversitar de stat si Ordonanta de Urgenta privind modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, adoptate…