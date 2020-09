Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea ADMITERE 2020: Calendarul admiterii de toamna la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Sesiunea de toamna a admiterii in cadrul Universitații „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia incepe in data de 7 septembrie. Dosarul pentru inscriere va putea fi trimis online pe site-ul universitații.…

- Persoanele in varsta de peste 75 de ani care beneficiaza de pensia sociala minima garantata in valoare de 704 lei urmeaza sa primeasca bonuri de masa, a anuntat ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru. Persoanele vizate de aceasta masura vor primi lunar tichete electronice…

- In ziua de 13 Iulie 2020 la ora 09:07:53 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.1, la adancimea de 100km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 73km E de Brasov, 88km NE de Ploiesti, 105km S de Bacau, 119km…

- Ziarul Unirea Bacalaureat 2020 Inscrierile la sesiunea de toamna incep AZI. Cand este programat primul examen Inscrierea candidatilor este programata in intervalul 13 – 24 iulie. Documentele tip de inscriere, completate si semnate, pot fi depuse la secretariatele unitatilor de invatamant, centre de…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei va disputa primele doua partide de pe teren propriu din noua editie a Ligii Natiunilor, cu Irlanda de Nord si Austria, pe Arena Nationala din Capitala, respectiv Stadionul "Ilie Oana", informeaza, vineri, site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal. …

- Cea de-a doua sesiune a examenului national de Bacalaureat 2020 se va desfasura in perioada 24 august – 5 septembrie, potrivit calendarului aprobat printr-un ordin de ministru transmis spre publicare in Monitorul Oficial. Inscrierea candidatilor este programata in intervalul 13 – 24 iulie. Documentele…

- Spitalul Județean de Urgența din Craiova, Spitalul Județean Targu Jiu și Spitalul Floreasca din București ocupa primele 3 locuri intr-un ”top al rușinii” realizat de Observatorul Roman de Sanatate, conform HotNews.ro.Potrivit sursei citate, sunt spitale romanești pentru care gradul de satisfacție al…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a anuntat ca grupa mare la gradinita devine obligatorie, incepand cu toamna acestui an. Anuntul ministrului a fost facut in contextul in care Legea care mareste durata invatamantului obligatoriu a fost promulgata de Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, in aprilie…