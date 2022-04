50 de zile de război Rusia-Ucraina. Zelenski: Am rezistat. Am demonstrat că navele rusești pot merge… doar la fund Presedintele Volodimir Zelenski a multumit poporul ucrainean pentru cele 50 de zile de rezistenta in fata asaltului Rusiei asupra tarii. „Multumita lui Dumnezeu, fortelor armate ucrainene si poporului nostru, ne-am aparat cea mai mare parte a tarii. Am rezistat deja 50 de zile. 50 de zile de invazie rusa, deși ocupanții ne-au dat maximum cinci Cele 50 de zile de aparare sunt o realizare. O realizare a milioane de ucraineni. A tuturor celor care in 24 februarie au luat decizia sa lupte, sa fie oameni. Sa nu renunțe. Și sa nu tradeze”, a spus Zelenski in mesajul sau video zilnic, difuzat joi seara.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat in plenul Parlamentului Romaniei ca sunt necesare noi sanctiuni impotriva Rusiei, mentionand ca trebuie inchise porturile pentru navele rusesti si trebuie oprit tranzitul marfurilor catre si din aceasta tara.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, luni, ca sunt necesare noi sanctiuni impotriva Rusiei, mentionand ca trebuie inchise porturile pentru navele rusesti si oprit tranzitul marfurilor catre si din aceasta tara. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele american Joe Biden, care a declarat sambata in cursul unui discurs la Varsovia ca omologul sau rus Vladimir Putin ”nu ar trebui sa ramana la putere”, nu a cerut o ”schimbare de regim” in Rusia, a precizat un oficial al Casei Albe, relateaza AFP. „Ceea ce a vrut sa spuna presedintele este…

- "Anul trecut, i-am avertizat pe liderii NATO ca, daca nu vor exista sancțiuni preventive dure impotriva Rusiei, aceasta va incepe in razboi. Și am avut dreptate. Repet inca o data: daca nu ne inchideți spațiul aerian al Ucrainei, rachetele rusești vor cadea in cele din urma pe teritoriul vostru, pe…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a condamnat decizia NATO de a exclude implementarea unei zone de excludere a zborurilor, așa numitul „no fly zone” prin care aeronavele nu au voie sa treaca, deasupra Ucrainei. El a numit frica alianței de a nu atrage Rusia intr-un conflict drept „autohipnoza…