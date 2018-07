Stiri pe aceeasi tema

- Ploaie, accidente spectaculoase si rasturnari de situatii in clasament. Toate ingredientele au fost prezente la etapa a treia in Campionatul National de Viteza in Coasta, de la Brasov. Lucian Radut s-a impus si s-a distantat in clasamentul general.

- Spectacol pe doua roti in Capitala. La cea de-a doua etapa a Campionatului National de Motocross au participat aproximativ 40 sportivi din intreaga tara. Cea mai atractiva cursa a fost cea rezervata copiilor. Cei mai mici partiipanti au varsta de 6 ani.

- Campionatul Național de Drift a programat in acest an un total de șase etape, cu una mai mult fața de sezonul precedent. Prima etapa, la fel ca și in 2017, va avea loc in Ungaria, la Mariapocs. Cea de-a treia etapa din Campionatul Național de Drift 2018 – Rodrift Championship se va desfașura…

- Olandezul Dylan Groenewegen a castigat cea de-a treia etapa a Turului ciclist al Norvegiei, desfasurata vineri intre localitatile Moss si Sarpsborg, revenind cu aceasta ocazie in fruntea clasamentului general. Rutierul echipei Lotto, in varsta de 24 ani, a fost cronometrat pe distanta…

- Etapa de astazi ultima a Turului Dobrogei la ciclim, editia 2018, a fost deschisa de copiii de la Cupa "Marii Negreldquo;.Runda care a inchis editia a cincea a cupei s a desfasurat pe traseul b dul Aurel Vlaicu, intre campusul universitar si intersectia cu b dul Tomis. La final, participantii, fete…

- Simone Tempestini a castigat Trofeul Serus, obtinand cel mai bun timp al fiecarei manse disputate pe drumul care leaga Rasnovul de Poiana Brasov. Campionul mondial de raliuri al juniorilor din 2016 a pilotat la Rasnov un Radical SR4, vehicul cu care a castigat anul trecut si Trofeul Teliu.

- In aceste momente echipele de fotbal FC Speranța și FC Zimbru joaca un meci de fotbal in cadrul etapei a 4-a a Diviziei Naționale de fotbal. Dupa prima repriza, scorul este egal, 0:0. UNIMEDIA transmite live.

- Miercuri, municipiul Campulung Moldovenesc a fost gazda etapei judetene a Campionatului National de Cros, o competitie rezervata juniorilor II si III, dar si copiilor I, II si III. Competitia a fost organizata de Asociatia Judeteana de Atletism Suceava, Primaria municipiului Campulung Moldovenesc, ...