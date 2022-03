50 de persoane evacuate dintr-un bloc din cauza unui incendiu Luni 14.0.2022, in jurul orei 23.40, dispeceratul Isu-Ambulanța a primit un nou apel prin numarul de urgența 112 care anunța faptul ca a izbucnit un incendiu la apartamentul unui bloc situat pe strada Dumbrava din municipiul Zalau. Pompierii zalauani ajunși la fața locului au constat faptul ca incendiul se manifesta cu flacara și degajari mari de fum la un spațiu comun (uscator) aflat la etajul I al imobilului. Dupa ventilarea scarii, ca masura de siguranța au fost evacuate 50 de persoane (locatari ai imobilului). Cauza probabila de incendiu a fost folosirea intenționata a unei surse de aprindere… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol: Ztv.ro

