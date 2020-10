Stiri pe aceeasi tema

- Alti 21 de detinuti de la Penitenciarul Timisoara au fost confirmati pozitiv la testul efectuat pentru SARS-CoV-2, potrivit unui comunicat al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP) transmis, miercuri, AGERPRES. Acestia nu prezinta simptome asociate COVID-19 sau modificari ale starii de sanatate,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca va propune sistarea evenimentelor private sau revenirea la vechiul sistem in care era permisa participarea a maximum 20 de persoane. “Voi propune sistarea evenimentelor private. Este clar ca reprezinta una din sursele de imbolnavire. Sau revenirea la vechiul sistem…

- O mexicanca in varsta de 103 ani care suferea de o grava boala pulmonara cronica s-a vindecat de COVID-19 dupa ce a fost internata timp de 11 zile, a informat Institutul mexican de securitate sociala (IMSS), potrivit AFP, preluata de Agerpres. Dona Maria a fost testata pozitiv cu noul coronavirus, insa…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a publicat, la 22 septembrie 2020, Raportul saptamanal de supraveghere COVID-19 actualizat cu intervalul 14-20 septembrie 2020. Fata de saptamana anterioara, s-a constatat o crestere semnificativa a numarului de persoane vindecate:…

- Peste 4.500 de noi cazuri de COVID-19 au fost inregistrate in Franta in ultimele 24 de ore, conform datelor publicate duminica de serviciul de sanatate publica, releva AFP, citata de Agerpres. In total au fost diagnosticate pozitiv 4.897 de noi cazuri, comparativ cu 3.602 sambata. Procentajul de teste…

- In ultima perioada, in medie, 15 persoane la fiecare 25 de depistati pozitiv la testele Covid-19 din județul Iași au fost anterior in concediu la mare ori in statiuni montane aglomerate. Asa s-a ajuns ca, in acest moment, familii intregi intoarse din concediu sunt internate in spital, scrie Ziarul de…

- Nelui Tataru și-a anunțat vizita urgenta la DSP București, dupa ce jurnaliștii Antena 3 au dezvaluit ca instituția a ascuns infectarea unui medic epidemiolog și nici nu a luat masurile obligatorii de izolare și carantinare a persoanelor cu care acesta a intrat in contact. Medicul a fost testat pozitiv…

- Premierul Ludovic Orban apasa pedala „protecției persoanelor infectate cu Sars-CoV-2” și cere autoritaților locale sa se pregateasca pentru izolarea și internarea tuturor celor care au fost diagnosticați cu COVID-19 sau au fost contacți ai unor persoane infectate. „Le-am solicitat sa pregateasca bazele…