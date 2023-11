Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden s-a declarat marti „extraordinar de multumit'' de apropiata eliberare de ostatici rapiti pe 7 octombrie in Israel de militanti Hamas, in urma unui acord caruia Israelul i-a dat unda verde miercuri, informeaza AFP, citata de Agerpres.

- Guvernul israelian a aprobat miercuri dimineata un acord ce prevede eliberarea a 50 de ostatici detinuti de Hamas in schimbul eliberarii unor prizonieri palestinieni si a unui armistitiu in Fasia Gaza, potrivit unui comunicat oficial, transmite AFP, citat de Agerpres.ro. „Guvernul a aprobat orientarile…

- Guvernul israelian a aprobat miercuri dimineata un acord ce prevede eliberarea a 50 de ostatici detinuti de Hamas in schimbul eliberarii unor prizonieri palestinieni si a unui armistitiu in Fasia Gaza, potrivit unui comunicat oficial, transmite AFP. „Guvernul a aprobat orientarile generale ale primei…

- Aripa armata a Hamas, brigazile Ezzedin Al-Qassam, a declarat luni ca le-a comunicat mediatorilor din Qatar ca este pregatita sa elibereze pana la 70 de femei și copii deținuți in Gaza in schimbul unui armistițiu de cinci zile cu Israelul

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat vineri ca i-a spus secretarului american de stat Antony Blinken ca Israelul nu va fi de acord cu niciun armistitiu temporar in Fasia Gaza pana cand ostaticii detinuti de Hamas nu sunt eliberati, dupa ce acesta a solicitat „pauze umanitare” in teritoriul…

- "Israelul nu are niciun interes in razboi cu alt inamic in afara de Hamas, iar operațiunile sale terestre in Gaza vor avea loc cand condițiile vor fi potrivite, a declarat oficialul israelian. „Ziua nu este departe...manevra va incepe atunci cand vor fi create condițiile potrivite”, a spus Yoav Gallant. Gallant…