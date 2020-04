Stiri pe aceeasi tema

- O persoana din cadrul Centrului de gazduire și orientare pentru persoanele fara domiciliu stabil a fost diagnosticata cu Covid-19. Centrul urmeaza a fi plasat in carantina, iar toți beneficiarii, precum și personalul agajat vor fi testați. Anunțul a fost facut de primarul general, Ion Ceban, in cadrul…

- Din 864 de persoane testate pozitiv la Covid-19 in Republica Moldova, 260 sunt din mun. Chișinau. Totodata, alți 13. 576 de locuiori ai municipiului se afla sub supravegherea medicilor de familie. Informația a fost prezentata de șefa Direcției generale asistența sociala și sanatate, Tatiana Bucearschi,…

- O femeie infectata cu noul coronavirus din Arad ar fi murit cu zile dupa ce medicii nu ar fi ingrijit-o așa cum trebuie. Acuzațiile au fost lansate de o pacienta care a fost internata in același salon.

- COVID-19 face ravagii in Republica Moldova. Trei medici basarabeni au fost uciși, pana acum, de coronavirus, informeaza publika.md. Un doctor radiolog, in varsta de 59 de ani, care activa in cadrul unei clinici private din Chișinau a murit, este ultimul cadru medical care a murit din cauza COVID-19.…

- Numarul persoanelor contaminate cu COVID-19 in Republica Moldova continua sa creasca alarmant. In total, numarul persoanelor infectate cu coronavirus a ajuns la 423. Cele mai multe cazuri de coronavirus au fost inregistrate in Chisinau.

- Ce simte o persoana infectata cu coronavirus? Este întrebarea care, în aceste zile, se afla pe buzele tuturor. O femeie infectata cu COVID-19 a oferit raspunsul la aceasta întrebare, explicând cât se poate de clar cu ce simptome s-a confruntat și cum a ajuns sa afle…

- Inca un nou caz de coronavirus a fost confirmat in Romania, bilanțul victimelor rapuse de virusul ucigaș din China a ajuns la 15. O femeie din Mureș, in varsta de 70 de ani, a fost infectata cu Covid-19.

- Prima adresare la medic a persoanei infectate cu coronavirus a fost pe 28 februarie in Italia, cand a debutat boala cu febra 39. Cel puțin asta spune ministra Sanatații, Viorica Dumbraveanu, despre moldoveana testata pozitiv cu Covid – 19, la Chișinau.