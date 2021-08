Stiri pe aceeasi tema

- Un maslin vechi de 2.500 de ani de pe insula Evia a ars sub furia naturii. Pompierii romani „extratereștrii” prezenți necontenit la datorie in Grecia Un maslin vechi de 2.500 de ani de pe insula Evia a ars sub furia naturii. Pompierii romani „extratereștrii” prezenți necontenit la datorie in Grecia…

- Prima misiune a pompierilor salvatori in Grecia a inceput in aceasta dimineața, in zona Spathari. La misiune vor participa in prima faza 35 de subofițeri care incadreaza 6 autospeciale de stingere cu apa și spuma și 2 cisterne. Alaturi de ei vor fi 4 ofițeri romani, insarcinați cu dubla responsabilitate,…

- Armata sud-africana va veni in ajutor politiei in provincia Kwazulu-Natal, unde de vineri au loc violente, si la Johannesburg, unde acestea s-au extins, a anuntat aceasta luni, relateaza AFP. Militarii au fost vazuti patruland pe strazile din Pietermaritzburg in jurul pranzului, dar armata…

- Franta va incepe sa inchida baze in nordul Mali "in al doilea semestru al anului 2021", in cadrul reducerii prezentei sale militare in Sahel, a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, in timpul unui summit al tarilor din G5 Sahel de la Paris, relateaza AFP. Inchiderea bazelor…

- Mai mulți romani sunt acuzați ca au furat motoare de barci din Franța, provocand un prejudiciu de 200.000 de euro. Potrivit IPJ Dolj, polițiștii au facut 9 perchezitii la domiciliile unor persoane banuite...

- Militarii de elita ai MApN se vor alatura unei coalitii formate din 13 state care lupta cu gruparile teroriste care actioneaza in tarile din Sahel, Mali, Mauritania, Burkina Faso, Niger si Chad

- Ministrul francez al apararii, Florence Parly, a salutat joi într-un mesaj pe Twitter decizia României privind desfasurarea a 45 de militari în cadrul operatiunii europene Takuba de sustinere a fortelor maliene în Sahel, într-un context în care Franta conteaza pe…