Stiri pe aceeasi tema

- La Moisei se lucreaza intens pe diferite proiecte, banii fiind bani europeni sau pe proiecte transfrontaliere. Primarul Grigore Tomoiaga a declarat, pentru ziarmm.ro, ca administrația locala a reușit achiziționarea unor utilaje care sunt extrem de folositoare atunci cand vine vorba de executarea unor…

- Mai multe terenuri și cladiri oferite spre vanzare, un imprumut de 50 de milioane de lei și chiar o eventuala restructurare de personal sunt soluțiile prin care Guvernul spera sa redreseze situația de la Romaero. Compania, care se ocupa de intreținerea aeronavelor, producție, fabricarea de arme, consultanța…

- Sepsi OSK a fost sancționat de UEFA cu suma de 10.000 euro pentru rasism. Clubul covasnean este obligat sa lase libere 500 de scaune la meciul ce se va disputa, joi, cu Djurgardens IF din Suedia, in prima mansa a turului trei preliminar din Conference Leaguei. Aceste locuri pot fi ocupate in exclusivitate…

- Proiecte privind construirea a doua crese prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) au fost adoptate, marti, de Consiliul Local Sector 6. Consilierii locali au aprobat participarea la PNRR cu doua proiecte – unul privind edificarea unei creste pe bulevardul Iuliu Maniu nr. 11B, iar celalalt…

- Faptul ca o institutie de talia Bancii Mondiale a semnat cu Guvernul Romaniei, prin Ministerul Finantelor, o finantare de 600 de milioane de euro, pentru tranzitia la o economie verde, reprezinta un semnal major de incredere in economia romaneasca, considera ministrul Adrian Caciu.

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) susține ca a strans la nivel național, precum și din diaspora, peste 2 milioane de semnaturi pentru demiterea lui Klaus Iohannis din funcția de președinte al Romaniei. „Romanii nu il mai vor pe Klaus Iohannis. Aceasta campanie s-a bucurat de o larga susținere pe…

- Cele mai mari sume – 13 milioane de lei – au fost recuperate de la firme. Acestea activau in construcții, comerț și industria farmaceutica. Ca de obicei, administratoriuii firmelor incercau sa fenteze statul de la plata TVA. Insa au fost șipeste 1,5 milioane de lei obținute de la persoanele fizice.…

- Banca Mondiala intenționeaza sa intensifice asistența acordata Insulelor Solomon, urmand ca luna aceasta sa aloce țarii 130 de milioane de dolari pentru proiecte de infrastructura, potrivit Reuters. Finanțarea include 89 de milioane de dolari pentru modernizarea infrastructurii aeroportuare, inclusiv…