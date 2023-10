Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei susține ca la reconstrucția Ucrainei va duce și coridorul sudic de gaze. Ciolacu a subliniat ca interconectarea este secretul unor „servicii mai bune, unor prețuri mai bune pentru cetațeni”.

- Parlamentarii Uniunii Europene au aprobat un buget pe patru ani care va oferi pana la 50 de miliarde de euro pentru Ucraina, pentru a face fața crizei provocate de razboiul din Rusia, a anunțat marți, 3 octombrie, Parlamentul European (PE) in cadrul unui comunicat. Revizuirea bugetului a fost introdusa…

- C Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) efectueaza plata ajutorului de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul bovin. Este vorba de plata amanata anul trecut, in contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei. Suma totala autorizata la plata…

- Comisia Europeana a eliberat vineri o noua transa, de 1,5 miliarde de euro, din pachetul de ajutor financiar de 18 miliarde de euro pe care Uniunea Europeana il acorda anul acesta Ucrainei pentru ca Kievul sa poata plati salariile si pensiile si sa mentina functionale serviciile

- „Politica este cea mai concentrata expresie a economiei”, vorbele lui V I Lenin, spuse acum mai bine de 100 de ani.Doar banii conteaza. In curand incepe reconstrucția Ucrainei, un efort de sute și mii de miliarde de Euro – așadar, toata lumea vrea sa prinda o bucațica. Miliarde de tone de materii…

- "Trebuie sa ne pregatim pentru un razboi lung in Ucraina", a declarat intr-un interviu șeful NATO, Jens Stoltenberg, care a spus ca majoritatea razboaielor dureaza mai mult decat se anticipeaza atunci cand incep. Conflictul din Ucraina a inceput anul trecut, in 22 februarie. In urma cu trei luni, ucrainenii…

- Oleksii Reznikov va fi cel mai probabil demis in curand de președintele Volodimir Zelenski, potrivit unor surse guvernamentale citate de Ukrainska Pravda și preluat de HotNews.ro.Acesta ar putea fi inlocuit de Rustem Umerov, președintele Fondului de proprietate de stat al Ucrainei, potrivit surselor…

- Lucrarile de reparatie la podul Kerci, care leaga peninsula ucraineana Crimeea anexata de Rusia continentala, dupa atacul de luni , vor costa aproximativ 1,3 miliarde de ruble (aproximativ 14 milioane de dolari), potrivit guvernului rus, transmite EFE. ”In momentul de fata, luam in considerare cifra…