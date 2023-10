Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta propunere a fost adoptata cu 512 voturi ''pentru'', 45 de voturi ''contra'' si 63 de abtineri.Votul deschide calea catre negocierile cu Consiliul UE, ce reprezinta statele membre, pentru a defini continutul final al acestui mecanism de sprijin numit ''Instrumentul pentru Ucraina''.Dispozitivul…

- Membrii Parlamentului European, reuniti in sesiune plenara la Strasbourg, au votat marti in favoarea unui sprijin pentru Ucraina in valoare de 50 de miliarde de euro, pe perioada 2024-2027, pentru ”reconstruirea si modernizarea” tarii, in cadrul unei suplimentari a bugetului multianual al Uniunii Europene,…

- Autoritațile din Suedia au anunțat ca vor acorda Ucrainei un nou ajutor care consta in muniție și echipamente, potrivit Sky News.Suedia a anunțat cel de-al 14-lea pachet de sprijin pentru Ucraina . Este vorba despre un ajutor in valoare de 2,2 miliarde de coroane (163,7 milioane de lire sterline),…

- Comisia Europeana a trimis in aceasta saptamana Ucrainei suma de 1,5 miliarde de euro, in termeni de asistenta macrofinanciara, relateaza The Guardian. Comisia a promis un total de 18 miliarde de euro pentru Ucraina – tara a primit deja 12 miliarde de euro, scrie news.ro. Fondurile sunt destinate mentinerii…

- Comisia a promis un total de 18 miliarde de euro pentru Ucraina – tara a primit deja 12 miliarde de euro. Fondurile sunt destinate mentinerii in functiune a serviciilor publice esentiale, cum ar fi spitalele, scolile si locuintele pentru cetatenii relocalizati, precum si platii salariilor si a pensiilor.…

- 135 de milioane de euro, planificate inițial de UE pentru programele cu Rusia și Belarus vor fi transferate pentru a consolida cooperarea cu Republica Moldova și Ucraina. Comisia Europeana a decis sa transfere banii din Instrumentul de vecinatate, dezvoltare și cooperare internaționala, planificat inițial…