50 de medici ofera gratuit consiliere pe platforma Medici pentru Romania. Este insa nevoie de mai multi voluntari! In urma cu o saptamana, Medici pentru Romania a lansat Campania "Nu uitam de ceilalti", o initiativa civica ce isi propune sa ajute pacienții cu boli cronice sau diverse simptome usoare, fara legatura cu COVID-19, care au nevoie de suport medical si consultatii intr-o perioada in care stau izolati la domiciliu. "In momentul de fata avem 50 de medici afiliati si 120 solicitari de consultatii. Pentru ca aceasta campanie sa se desfasoare insa la nivelul la care ne dorim si pentru a putea…

- Prin proiectul Medici pentru Romania pacinetii cu boli cronice pot beneficia de consiliere online gratuita oferita de specialisti voluntari din tara, dar si din diaspora in cadrul campaniei Nu uitam de ceilalti.

- Suport online gratuit pentru pacientii cu boli cronice. Medici pentru Romania lanseaza campania „Nu uitam de ceilalti”. Proiectul Medici pentru Romania a fost initiat, in luna octombrie a anului trecut, de Andrei Baciu (medic chirurg cardiovascular), Sebastian Burduja (antreprenor social), Alexandru…

