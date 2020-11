Stiri pe aceeasi tema

- Creștere nesemnificativa a ratei de infectare in Timișoara de la 7,41 la 7,42. Alte localitați cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt Lugoj – 6,94; Faget – 3,37; Gataia -4,94 ; Jimbolia- 5,59; Recaș – 3,87; Sannicolau Mare -6,04; Becicherecu Mic -5,04; Biled – 3,86; Birda…

- In aceasta dimineața, localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: Timișoara – 7,41; Lugoj – 6,85; Faget – 3,24; Gataia -5,24 ; Jimbolia- 5,89; .... The post Rata de infectare cu coronavirus in Timișoara, in ușoara scadere. Care sunt localitațile cele mai afectate…

- Autoritațile au anunțat ca fac o analiza privind necesitatea carantinarii municipiilor Timișoara și Lugoj, insa, in ultimele 24 de ore in cele doua localitați rata de infectare cu noul coronavirus a scazut, de la 8,03 la 7,72 cazuri/1.000 de locuitori in Timișoara și de la 7,17 la 7,05 cazuri/1.000…

- Rata de infectare a scazut in Timișoara, coborand sub 8 la 7,72. Alte localitaț cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: Lugoj – 7,05; Buziaș – 3,15; Ciacova – 3,16; Faget – 3,37; Gataia -5,54 ; Jimbolia- 5,81; Recaș – 4,55; Sannicolau Mare -7,61; Barna – 3,29; Becicherecu…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost raportate 363 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 3.021 teste efectuate. Cazurile noi sunt din Timișoara – 162, Lugoj – 35, Ciacova – 23, Deta – 2, Faget – 6, Gataia – 2, Jimbolia […]…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost raportate 271 de cazuri noi de infectare virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.629. Cazurile noi sunt din Timișoara – 123, Lugoj – 30, Buziaș – 1, Ciacova – 10, Deta – 3, Faget – 3, Gataia – 2, Jimbolia […] Articolul…

- In cursul zilei de vineri au fost carantinate, in județul Timiș, 507 persoane și au intrat in izolare alte 665 de persoane. Numarul de persoane confirmate cu COVID-19 in ultimele 24 de ore este 361, distribuția pe localitați fiind urmatoarea: Timișoara –172, Lugoj – 18, Buziaș – 9, Deta -2, Faget-2,…

- In cursul zilei de vineri au fost carantinate, in județul Timiș, 507 persoane și au intrat in izolare alte 665 de persoane. Numarul de persoane confirmate cu COVID-19 in ultimele 24 de ore este 361, distribuția pe localitați fiind urmatoarea: Timișoara –172, Lugoj – 18, Buziaș – 9, Deta -2, Faget-2,…