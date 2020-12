Stiri pe aceeasi tema

- In 2020, 50 de jurnalisti au fost ucisi si aproape sapte din zece in tari unde era pace si nu in zone de razboi, a anuntat organizatia Reporteri fara Frontiere (RSF) in bilantul sau anual, publicat marti si citat de France Presse.

- Numarul jurnalistilor detinuti in lume se ridica la 387 la sfarsitul anului 2020, o cifra aproape stabila pe un an, in ciuda cresterii arestarilor arbitrare in legatura cu criza sanitara, potrivit bilantului anual al RSF publicat luni si citat de France Presse, informeaza Agerpres. Citește…

- Jurnalismul ramane si in secolul al XXI-lea o meserie mai grea si mai periculoasa decat isi inchipuie majoritatea oamenilor. De altfel, in majoritatea topurilor, alcatuite pe diverse criterii, jurnalismul se afla in primele cinci cele mai periculoase meserii. Treizeci si doi de jurnalisti si colaboratori…

- De la inceputul acestui an au fost omorați 32 de jurnaliști, transmite Reporteri fara Frontiere (RSF). Numarul acestora este mai mic fața de 2019 din cauza restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus,...

